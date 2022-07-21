تعرف على مباريات مانشستر سيتي التحضيرية.. الموسم الجديد، يبحث الكثير من المتابعين عن مباريات فريق مانشستر سيتي الانجليزي، حيث يتابع الموضوع الملايين حول العالم، من عشاق كرة القدم، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة البحث بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا كتابة موضوع بعنوان: تعرف على مباريات مانشستر سيتي التحضيرية.. الموسم الجديد، لذلك لقي هذا الموضوع اهتمام الكثيرين، ولمعرفة المباريات تابع المقال حتى النهاية للتعرف عليها.

مباريات تحضيرية ودية

ويستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض غمار الموسم المقبل 2022-2023 عبر جولة تحضيرية، يتخللها بعض المباريات الودية.

وبدوره، يسعى المان سيتي للحفاظ على لقبه في الدوري الإنجليزي، فضلا عن محاولة الذهاب لأبعد نقطة بكافة البطولات التي سينافس عليها في الموسم الجديد.

وعزز المانشستر سيتي صفوفه مؤخرا بصفقة من العيار الثقيل عبر التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو.

هالاند

مباريات السيتي لموسم 2022-2023

ومن المقرر أن يعود الفريق السيتي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جديد بعد انقطاعه في آخر عامين بسبب جائحة كورونا.

وتقرر حتى الآن خوض السيتي مواجهتين فقط خلال فترة الإعداد بأمريكا، حيث سيلتقي كلوب أمريكا المكسيكي يوم الأربعاء المقبل 20 يوليو/ تموز.

وبعدها بـ3 أيام فقط، سيلتقي رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع بايرن ميونخ الألماني قبل العودة للديار، استعدادا لخوض مباراة الدرع الخيرية ضد ليفربول.

كما سيخوض السيتي مباراة ودية أخرى بعد بداية الموسم، إذ سيحل ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو يوم 24 أغسطس/ آب المقبل.

موعد مباراة السيتي وليفربول 2022

كما سيحتضن ملعب "كنج باور" المباراة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتي -حامل لقب البريميرليج- وليفربول -بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مبارة السيتي وليفربول

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 30 يوليو/ تموز الجاري.



