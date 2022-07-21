"أبوبكر": الأسيران عواودة وريان مستمران بالإضراب ووضعهما الصحي سيء

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس 21 يوليو / تموز 2022، أن الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان مستمران في الاضراب عن الطعام رغم أن وضعهما الصحي صعب للغاية.

وقال أبو بكر في تصريحات صحفية لصوت فلسطين :"إن الأسير خليل عواودة ينتهي حكمه في 26 من الشهر الحالي، وتم تمديد حكمه ل4 شهور إضافية تم تثبيتها بالمحكمة أمس الاربعاء".

وأضاف: "عواودة مضرب ومستمر بإضرابه عن الطعام وهذه المرة لن يفك اضرابه الا بضمانات، وهو مستمر في الاضراب منذ أكثر من أربعة شهور، أوضاعه الصحية صعبة جدا حيث يمكث بالمستشفى منذ 3 شهور".

وشدد أبو بكر، على أن الأسير رائد ريان تجاوز ال 3 شهور أيضا بإضرابه عن الطعام، مؤكدا أن الاسيران وضعهما الصحي سيء، وبالأمس ذهب المحامي لزيارتهما وكانا بوضع صحي متردي.