خبير عسكري لـ "فلسطين اليوم": كشف "إسرائيل" مهام طائراتها المسيّرة لضرب قواعد اللعبة مع المقاومة

أكد خبير عسكري أن كشف "إسرائيل" النقاب عن استخدام جيش الاحتلال لطائرات مسيرة مسلحة في عمليات استهداف هجومية من الجو، له أهداف تسويقية وأخرى عسكرية.

الخبير العسكري يوسف الشرقاوي قال في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن ما كشف عنه الاحتلال مؤشر لضرب قواعد اللعبة وقوة الردع التي ثبتتها المقاومة في قطاع غزة ولبنان.

وأضاف الشرقاوي، أن "إسرائيل" قد تلجأ إلى استخدام سياسة الاغتيالات بالطائرات الانتحارية دون طيار، واستخدامها بتفجير مستودعات او قصف أهداف أخرى.

دعاية تسويقية

في سياق متصل، أوضح الخبير العسكري، أن ما كشف عنه الاحتلال يعتبر دعاية تسويقية للطائرات دون التي تنتجها بعد ورود معلومات بشأن استعداد إيران لتزويد روسيا بـ "مئات" من الطائرات بدون طيار.

وأضاف الشرقاوي، أن "إسرائيل" تسعى لدخول إطار المنافسة في مجال الطيران للطائرات الإيرانية والتركية الصنع، لا سيما

وأشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ينظر إلى قطاع غزة كحقل تجارب لطائراته الحربية في تنفيذ جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت الخبير العسكري، أن الطائرات دون طيار التي كشف عنها الاحتلال "انتحارية"، وتحمل 20 كيلو من المتفجرات، ولها قدرة على التحليق في الجو مدة 7 ساعات متواصلة.

وكشفت الرقابة "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، النقاب عن استخدام جيش الاحتلال لطائرات مسيرة مسلحة في عمليات استهداف هجومية من الجو، وذلك في اعتراف هو الأول من نوعه.

وجاء قرار الكشف عن هذه المعلومات بعد يوم من قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية في غزة، بزعم إطلاق نار باتجاه مستوطنة بغلاف القطاع، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز Elbit Hermes 450.

وقالت الرقابة في بيان مقتضب: "تبين أنه لا يوجد عائق أمام نشر استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات بدون طيار كجزء من أنشطته العملياتية"، ولم توضح سبب تغيير سياستها، مكتفية بالقول إنها أجرت مراجعة "معمقة وموضوعية" للأمر.

ولسنوات، لم يصرح جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بأنه يستخدم طائرات بدون طيار مسلحة، والصحفيون "الإسرائيليون" الذين حاولوا الإبلاغ عنها واجهوا رقابة الجيش "الإسرائيلي".

واستخدمت "إسرائيل" طائرات مسلحة بدون طيار لضرب أهداف عديدة على مر السنين، منذ حرب 2006 في لبنان وحرب 2008 في قطاع غزة.