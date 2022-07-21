هل نقل الاحتلال قائد عملية "انتزاع الحرية"من سجن جلبوع؟

فندت عائلة الأسير البطل محمود عارضة قائد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، اليوم الخميس، كافة الانباء والاخبار التي تحدثت عن نقل الأسير محمود من سجن ريمون إلى سجن هداريم مؤخراً، من قبل إدارة السجون.

ودعت العائلة في حديث مع "إذاعة صوت الأسرى"، الصحفيين والنشطاء تحري الدقة قبل نقل أي معلومة بخصوص الأسير محمود والأسرى الأبطال في السجون إلا من خلال المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والمحامين.

يذكر أن الأسير محمود عبد الله علي عارضة من مواليد (8 نوفمبر 1975)، ومحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة عشر عاماً، ومن مواليد بلدة عرابة قضاء جنين، انتمى لحركة الجهاد الإسلامي في شبابه ليشارك من خلالها بعدد من العمليات العسكرية ضد "إسرائيل" وهو أمير أسرى الجهاد في سجن جلبوع.