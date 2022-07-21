التشكيل النهائي المتوقع الاهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر-تشكيل الزمالك أمام الأهلي، لا تزال القمة المصرية بين الزمالك والأهلي المصري المقرر اقامتها مساء اليوم الخميس، تسيطر في عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان عن موعد المباراة بتوقيت كافة البلاد العربية وكذلك عن التشيكل المتوقع للاهلي أمام الزمالك وكذلك تشكيل الزمالك أمام الاهلي المصري اليوم في القمة، فضلاً عن القنوات التي قرر عرض المباراة وما هم المعلقين المصريين المتاحيين لمباراة الاهلي المصري والزمالك اليوم الخميس، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن ابرز التصريحات من قبل مدربين الفريقين مدرب الاهلي المصري ومدرب الزمالك المصري وكذلك تشكيل الاهلي المصري والزمالك في قمة اليوم الخميس 2022م.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، التي ستقام يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أنه يشهد العديد من المفاجآت، لعل أبرزها اتجاه لويس سواريش المدير الفني للمارد الأحمر، إلى استبعاد محمد عبد المنعم، والاعتماد على محمد شريف.

وأكد خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن سواريش، يستعد بتدريبات قوية من أجل تأهيل اللاعبين لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، إذ قرر بدء المعسكر بشكل مبكر، من أجل التركيز في المباراة المقبلة، التي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمدرب البرتغالي واللاعبين وجماهير الأهلي على حد سواء.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

وفي مقالنا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر-تشكيل الزمالك أمام الأهلي، ووفق العديد من وسائل اعلام المصرية فقد استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك، في نهائي كأس مصر، اليوم الخميس، ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

وفي حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم "أيمن أشرف"، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، أما خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وفي خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، صلاح محسن، محمد شريف "حسام حسن"

تشكيل الزمالك أمام الاهلي

ويستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة هامة ومرتقبة، في نهائي كأس مصر، ستنطلق في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة، ويدخل نادي الزمالك، المباراة وسط تفاؤل ضرب الفريق، بسبب نتائجه الأخيرة، في بطولة الدوري، فالفريق متعشاً بتحقيق فوزاً على حساب فريق غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

🕗 إليكم توقيت بداية مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس مصر من عدة أماكن حول العالم، أخبرونا من أين تشاهدونا الليلة؟ 🌍🏹

#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/4gc5oiGPIh — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 21, 2022

وتشكيل الزمالك المتوقع اليوم

وفي اطار مقالنا التشكيل النهائي المتوقع الاهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر-تشكيل الزمالك أمام الأهلي، ووفق العديد من وسائل الاعلام المصرية ، فقد استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلى، فى التاسعة مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة كأس مصر.

تشيكل الزمالك امام الاهلي المصري اليوم

محمد عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح - سيد نيمار.

فى الوسط: إمام عاشور - محمد عبد الغنى.

فى الهجوم: أشرف بن شرقى - سيف الجزيرى - أحمد سيد زيزو.





تشكيل الزمالك اليوم والبدلاء

وعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع لاعبي فريق الكرة الأول، وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلي المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر، والمقرر لها مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال منصور خلال جلسته مع اللاعبين، التي أذيعت على قناة الزمالك: "مباراة نهائي كأس مصر هامة جدًا، وكلنا ثقة فيكم وفي الجهاز الفني والمدرب العام".

وأضاف: "إن شاء الله ربنا يوفقكم في هذه المباراة، يجب أن تتسموا بالهدوء وتلعبون بأعصاب هادئة جدًا، أنتم الأفضل".

وأردف: "كنتم الأفضل في مباراتي كأس مصر عام 2014 مع فيريرا ومع مؤمن سليمان 2018".

واستكمل: "عليكم أن تستمتعوا بفنياتكم ومتعوا الملايين من جماهير الزمالك".

واستطرد: "عليكم ان تلعبوا بهدوء أعصاب ولا يستفزونكم في الملعب وأن يكون هناك التزام كامل.

واختتم: "وكما أظهرت مظهر متحضر في المباراة الماضية والعلاقة بينكم وبين لاعبي الأهلي، نريد أن نرى ذلك في نهائي كأس مصر".

تشكيل الزمالك المتوقع

وضمن مقالنا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر-تشكيل الزمالك أمام الأهلي، نلفت لكم أن فيريرا أعلن عن قائمة الفريق لمعسكر قمة نهائى الكأس والتى ضمت كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "اوباما" - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

موعد مباراة الاهلي والزمالك الساعة كام

ويواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020، وويدخل النادي الأهلي، هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز، وحصد اللقب الأول له هذا الموسم، وسصاحبه ذلك تخبطات فنية كبيرة وتراجعه في المستوى والنتائج، الأمر الذي شعلل من غضب الجمهور، الطامح لتحقيق لقبي الكأس، والدوري الغائب عن الجزيرة منذ الموسم الماضي.





تشكيل الأهلي اليوم

وكشف مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، عن تحذير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر للاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك، اليوم الخميس، في نهائي كأس مصر، ورسالة ريكاردو سواريش المدير الفني لهم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي المسابقة المحلية، نسخة العام الماضي.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "البلدوزر" المُذاع على قناة "الشمس": "شدد عبد الحفيظ على ضرورة امتثال اللاعبين لقرارات الحكم البولندي سيمون مارسنياك، لأنه مشهور بمنح اللاعبين البطاقات الصفراء والحمراء حال الاعتراض على قراراته".

وأضاف: "وأكد لهم مدير الكرة أن الاعتراض على الحكم سيكون له خسائر كبيرة على الفريق، وقد يتم طرد أي لاعب، لذا لا بد من الالتزام بالتعليمات والنقاش بأسلوب هادئ وبعيدًا عن العصبية".

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

ويعاني المارد الأحمر، من كثرة الغيابات التي ضربت صفوفه خلال التفرة الأخيرة، حيث يغيب عن مواجه الغد المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، كل من ( حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو، محمود وحيد، أكرم توفيق، عمار حمدي)، كما يحتل النادي الأهلي، المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة، جمعهما من الفوز خلال 14 مباراة، تعادل في 6 مواجهات، وخسر 3 لقاءات أمام كل من بيراميدز، سموحة، المصري البورسعيدي.