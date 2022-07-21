بالصور "الرابطة الإسلامية" تطلق مخيما صيفيا لطلاب الجامعات بالوسطى

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مخيما صيفيا بعنوان الطريق إلى القدس، لطلاب المرحلة الجامعية في إقليم الوسطى

وحضر المخيم أ. محمد اللوح مسؤول الرابطة الإسلامية بالوسطى و أ. محمود شلح مسؤول ملف الجامعات على مستوى قطاع غزة و أ. يوسف خطاب امين سر الرابطة الإسلامية بالوسطى وأعضاء وكوادر ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية الوسطى

وقد تناول المخيم العديد من الزوايا التربوية والإدارية والمهارية والسياسية والثقافية وغيرها من الزوايا الشيقة

من جهته، تحدث أ. محمد اللوح عن نوعية الأنشطة والفعاليات التي يمكن تقديمها لطلبة الجامعات خلال العام الدراسي القادم، وناقش مع الحضور آليات العمل داخل الجامعات، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي خلال تنفيذ الأنشطة.

ووجه، أ. محمود شلح العديد من النصائح من ضمنها: ضرورة العمل على تحصيل العلم النافع، والحرص على تكوين شبكة من العلاقات مع الزملاء الملتزمين والمتفوقين خلال فترة دراستك حتى تتعلم منهم وتشاركهم المهارات والخبرات.

في الختام، قدّم مسؤول ملف الجامعات في الإقليم أ.علاء احمد شكره للطلاب على حضورهم وتفاعلهم متمنياً لهم إجازة صيفية سعيدة.













