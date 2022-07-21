البنيان المرصوص.. السرايا تستهدف جنود العدو بصاروخي «مالوتكا» لأول مرة

لم يقتصر دور سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ على المدن والمغتصبات الصهيونية خلال معركة "البنيان المرصوص"، بل كان لكافة التشكيلات العسكرية دور بارز في المعركة، فقد استطاع مجاهدي سرايا القدس الذين كانوا ينتظرون تقدم العدو براً أن يفاجئوه بعبواتهم وصواريخهم المضادة للدروع وكمائنهم المتقدمة وأنفاق الموت التي أرعبت المحتل وأربكت حساباته.

"سلاح الدروع" كان له دور كبير ومميز في معركة البنيان المرصوص التي خاضتها سرايا القدس، فهو سلاح فعال ذو أهمية كبيرة ومن أبرز أنواع هذا السلاح صاروخ "المالوتكا" الذي أرعب جنود العدو الصهيوني وأصابهم بمقتل.

وخلال اليوم الرابع عشر من المعركة 21/7/2014م كان الحدث الأبرز هو استهداف سرايا القدس القوات الصهيونية شمال ووسط القطاع بصاروخي مالوتكا لأول مرة.

اليوم الرابع عشر للمعركة

سرايا القدس تقصف مدن ومغتصبات ومواقع وحشودات عسكرية صهيونية أبرزها «تل أبيب» وأسدود وبئر السبع وعسقلان بأكثر من 80 صاروخاً وقذيفة خلال هذا اليوم.

العدو يعترف بمقتل ضابط صهيوني بعد قصف سرايا القدس لشرق مطار رفح بقذائف الهاون وصواريخ الـ 107.

لأول مرة.. سرايا القدس تستهدف قوة صهيونية راجلة شرق جباليا بصاروخ مالوتكا، وتطلق صاروخ مالوتكا آخر صوب بناية تعتليها القوات الخاصة شرق البريج.

السرايا تخوض اشتباكات عنيفة مع قوة صهيونية خاصة بمنطقة الزنة، وتخوض اشتباكات عنيفة مع قوة صهيونية خاصة في منطقة الزراعة ببيت حانون وتمطرها بقذائف الهاون وتقنص جندياً شرق غزة.

استشهاد القائد شعبان الدحدوح قائد كتيبة الزيتون بلواء غزة في قصف صهيوني غادر استهدف إحدى المنازل بمدينة غزة.