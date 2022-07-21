هل قرر ريال مدريد إعادة رونالدو ؟

ما يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث عن فريقه المقبل، الذي يجب أن يكون منافسا على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويُُشار إلى أن ذلك يأتي بعدما قرّر الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحتى الآن يغيب عن تحضيرات "الشياطين الحمر" للموسم المقبل، كما أن إدارة النادي اقتنعت بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مصمّم على المغادرة.