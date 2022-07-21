هل قرر ريال مدريد إعادة رونالدو ؟

ما يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث عن فريقه المقبل، الذي يجب أن يكون منافسا على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويُُشار إلى أن ذلك يأتي بعدما قرّر الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحتى الآن يغيب عن تحضيرات "الشياطين الحمر" للموسم المقبل، كما أن إدارة النادي اقتنعت بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مصمّم على المغادرة.
وبدورها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية :"إن رونالدو يريد الفوز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وتحطيم الأرقام القياسية للتفوق على منافسه المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي".
وتحدثت بعض الأنباء، أمس الأربعاء، عن اجتماع عقد بين رونالدو ورئيس ريال مدريد فلورينتيو بيريز، لبحث إمكانية عودته إلى "النادي الملكي".
ونفت الصحيفة الإسبانية هذه التقارير وقالت :"إن الاجتماع لم يعقد نهائيا، وخارطة طريق ريال مدريد لن تتغيير على الإطلاق، ورونالدو لا يوجد في مفكرة مسؤولي النادي".
وتابعت : "CR7 يبحث عن وجهته المستقبلية، لكنها لن تكون في مدريد ولن تكون في بايرن ميونيخ الألماني".