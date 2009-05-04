نتانياهو يشكل طاقماً وزارياً أمنياً لمواجهة التهديد الذري الإيراني برئاسته

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو شكل طاقماً وزارياً أمنياً لمواجهة التهديد الذري الإيراني.

ووفقاً للصحيفة فإن الملف الإيراني سيكون في مركز لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد أيام.

ويضم الطاقم كلاً من وزير الحرب أيهود باراك، ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ووزير القضايا الإستراتيجية موشيه بوغي يعلون، ووزير الشؤون الاستخباراتية دان ميردور، ومستشار الأمن القومي عوزي أراد ورئيس الموساد مئير دغان.

ووفقاً للتقرير فقد اجتمع الطاقم الجديد برئاسة نتانياهو عدة مرات الأسبوع الماضي وبحث في إيجاد بدائل لمواجهة التهديد.