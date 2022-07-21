ما هو مرض جو بايدن الرئيس الأمريكي- هل يعاني جو بايدن من السرطان؟

ضجت وسائل الإعلام الأمريكية والدولية بخبر مرض جو بايدن الرئيس الأمريكي الذي أعلن عنه خلال كلمته بمناسبة التغير المناخي، والتي اعتبرها البعض زلة لسان، حيث يبلغ الرئيس جو بايدن من العمر 79 عاماً، ما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتلقى اهتماماً صحياً خاصاً، إلا أنه تم الكشف مؤخر عن مرض جو بايدن الرئيس الأمريكي، دون الخروج بتوضيحات مهمة من قبل البيت الأبيض الذي لم يخرج بشكل نهائي ليعلن عن مرض الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرض الذي يعاني منه.

تفاصيل حياة جو بايدن

جوزيف روبينيت بايدن من مواليد 20 نوفمبر من العام 1942 ميلادي ولد في مدينة سكرانتون بنسلفانيا، كما درس وتخرج من أكاديمية اريشمير في كلايمونت، ديلاور عام 1961، وتابع دراسته في التاريخ وعلم السياسة، وفي عام 1965 وتخرج من جامعة ديلاور في نيوارك. ثم عاد بعد ذلك إلى جامعة سيراكوس للقانون وتخرج منها في عام 1968. تدرب بايدن على العمل في القانون عام 1969 في ويلمنجتون، ديلاوير، وبعدها انتخب ليصبح قنصل نيوكاسل. تقلد عدد من المناصب الهامة قبل أن يصل لرئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير من العام 2021.

ما هو مرض جو بايدن؟

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مصاب بالسرطان كما قال أن إصابته بسبب الانبعاثات من مصافي النفط في منزل طفولته في ولاية ديلاوير. وقال بايدن في كلمته بمناسبة التغير المناخي “كبرت وأنا معي السرطان”، ووجه الاتهام إلى انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزله في طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير. وتابع بايدن بالقول “لهذا أنا والكثير من الأشخاص، كبرنا ومعنا السرطان، ولماذا كانت ديلاوير لفترة طويلة بها أعلى معدلات السرطان في الأمة”.

تعليق البيت الأبيض على مرض جو بايدن

سارع البيت الأبيض إلى النفي حيث أكد أن جو بايدن كان يعاني من سرطان الجلد، إلا أنه تلقى العلاج قبل وصوله إلى الرئاسة. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” ليس من الواضح لماذا استخدم بايدن صيغة المضارع في وصف إصابته بالسرطان. ويبلغ الرئيس جو بايدن من العمر 79 عاما، ما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يتلقى اهتمام صحي خاص. ويقوم الرئيس جو بايدن بزلات لسان تزعج الدبلوماسية الأمريكية؛ مما يشكل قلقاً عميقاً لدى الدبلوماسيين الأمريكيين.

جو بايدن السيرة الذاتية

سنستعرض فيما يلي أهم المعلومات من السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي جو بايدن:

الاسم الكامل: جوزيف روبينيت بايدن الابن.

الاسم الكامل بالإنجليزية: Joseph Robinette Biden Jr

تاريخ الميلاد: 20 نوفمبر – 1942.

مكان الميلاد: سكرانتون، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الإقامة: البيت الأبيض.

الجنسية: أمريكي.

الديانة: مسيحي كاثوليكي.

العمر: 80 عامًا.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: نيليا هنتر.

عدد الأولاد: 4.

مناصب جو بايدن

تقلد جو بايدن اعدد من المناصب الهامة قبل الوصول للمنصب الرئاسي وهي: