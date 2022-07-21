استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، يبحث الكثير من المتابعين حول العالم عن أسعار النفط في ظل انخفاض امدادات النفط العالمية، ويعد أسعار النفط من الموضوعات الهامة التي تهم الكثيبر من المتابعين، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة مقال بعنوان: استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، ونأمل أن يحظى المقال بعجابكم، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

خام برنت

وانخفضت بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

خام غرب تكساس

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 بالمئة أمس الأربعاء.

تقلب أسعار النفط

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد الحرب في أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

زيادة المخزون الأمريكي

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

تراجع أسعار النفط العالمية، تراجع أسعار النفط العالمية، تراجع أسعار النفط العالمية، تراجع أسعار النفط العالمية.