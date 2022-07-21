روسيا تنفي تصريحات سفيرها لدى "إسرائيل" بشأن لابيد

نفت السفارة الروسية لدى إسرائيل صحة النبأ الذي نشرته القناة 12 العبرية مساء أمس الأربعاء، بأن السفير الروسي أناتولي فيكتوروف قال في محادثات مغلقة إن تولي يائير لابيد رئاسة الوزراء يخلق صعوبة في العلاقات بين البلدين بسبب تصريحاته المناوئة لروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أكدت المتحدثة باسم السفارة الروسية في إسرائيل أن "السفير لم يقل أبدًا أن يائير لابيد كرئيس للوزراء قد يكون مشكلة للعلاقات الإسرائيلية الروسية".

وقالت المتحدثة: "نأمل أن تختار إسرائيل موقفًا أكثر توازنًا وحيادية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فمن وجهة نظرنا، هذا من شأنه أن يرتبط تمامًا بالعلاقة العميقة والودية التي تربط البلدين تقليديًا والتي بنيناها على مدار 30 عامًا"، وفق تعبيرها.

من جهته، أكد دبلوماسي إسرائيلي، في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أن التقرير "لا أساس له".

وأضاف الدبلوماسي أن "العلاقات مع روسيا لم تتغير، والتواصل المناسب مع روسيا كان ولا زال سليمًا".