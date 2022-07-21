لأول مرة.. "إسرائيل" تعترف باستخدام طائرات مسيّرة مسلحة في تنفيذ هجماتها

سمحت الرقابة "الإسرائيلية" بكشف النقاب عن استخدام جيش الاحتلال لطائرات مسيرة مسلحة في عمليات استهداف هجومية من الجو، وذلك في اعتراف هو الأول من نوعه.

وجاء قرار الكشف عن هذه المعلومات بعد يوم من قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية في غزة، بزعم إطلاق نار باتجاه مستوطنة بغلاف القطاع، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز Elbit Hermes 450.

وقالت الرقابة في بيان مقتضب: "تبين أنه لا يوجد عائق أمام نشر استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات بدون طيار كجزء من أنشطته العملياتية"، ولم توضح سبب تغيير سياستها، مكتفية بالقول إنها أجرت مراجعة "معمقة وموضوعية" للأمر.

ولسنوات، لم يصرح جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بأنه يستخدم طائرات بدون طيار مسلحة، والصحفيون "الإسرائيليون" الذين حاولوا الإبلاغ عنها واجهوا رقابة الجيش "الإسرائيلي".

واستخدمت "إسرائيل" طائرات مسلحة بدون طيار لضرب أهداف عديدة على مر السنين، منذ حرب 2006 في لبنان وحرب 2008 في قطاع غزة.