في الصين.. طائرات دون طيار لفحص خطوط الكهرباء

نشرت الصين نحو ألفي طائرة دون طيار في مقاطعة جيانغسو بشرقي البلاد، لفحص خطوط النقل الأوتوماتيكي.

والطائرات دون طيار مزودة بقدرات تحديد المواقع عالية الدقة على مستوى السنتيمتر وإمكانات التعرف على الصور على مستوى المليمتر، وتتميز بكفاءة تبلغ ستة أضعاف كفاءة الفحص اليدوي التقليدي.

وقالت شركة جيانغسو المحدودة للطاقة الكهربائية التابعة للشركة الوطنية لشبكات الطاقة الكهربائية، إنه ومع تغطية متوسط 2.5 طائرة بدون طيار لكل 100 كيلومتر من خطوط الكهرباء، فإن الشركة تضع حالياً جميع خطوط النقل الرئيسية تحت الفحص بواسطة الطائرات بدون طيار.

وأضاف أحد مسؤولي الشركة أنه استناداً إلى إحصائيات شبكة الطاقة الثلاثية الأبعاد، يمكن للطائرات دون طيار أن تفي بوظائف مثل التخطيط التلقائي للطريق والمراقبة في الوقت الفعلي، مبينا أن شبكة الطاقة الثلاثية الأبعاد في جيانغسو تضم 32 ألف كيلومتر من خطوط النقل.

وأكملت جيانغسو الفحص التلقائي لـ250 ألف برج نقل في النصف الأول من هذا العام، وتخطط المقاطعة لإجراء المزيد من عمليات التفتيش بواسطة الطائرات بدون طيار.