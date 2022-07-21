استهداف الأراضي الزراعية شرق محافظة خانيونس

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 21/7/2022، بالنيران الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق خان يونس اطلقوا النيران تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.