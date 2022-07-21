ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من عودة رونالدو..!

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، موقف نادي ريال مدريد النهائي من عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وزعمت عدة تقارير بوجود اجتماعات حدثت بين رونالدو ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، وهو أمر نفته الصحيفة الإسبانية.

وعلمت "ماركا" أن خارطة طريق ريال مدريد لم تتغير، والنادي لا يفكر على الإطلاق في إعادة كريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لن يقوم بالتعاقد مع أي لاعب هجومي، إلا بعد بيع اللاعبين، ولكن رونالدو لن يدخل ضمن حسابات النادي الملكي.

وأثار تواجد رونالدو مؤخرا لمدة يومين في مدريد الشائعات، لكن لم يكن هناك أي لقاء بخصوص انتقاله إلى النادي الملكي.

ومازال رونالدو يبحث عن فريق ينضم إليه بعد موسم واحد فقط من عودته إلى مسرح الأحلام، حيث أخبر المهاجم البرتغالي إدارة مانشستر يونايتد، أنه لا يريد الاستمرار مع الفريق، عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن لديه عقدا ينتهي في صيف العام القادم 2023، بسبب رغبته في التنافس على لقب التشامبينز ليغ.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وجميعها رفضت تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه، لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة مع انتصاف فترة الانتقالات الصيفية.