الكشف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن وسبب ضعف اللغة الإنجليزية بين الطلبة

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف العجارمة، أنه لا يوجد صعوبة بجميع أسئلة إمتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".

وكشف العجارمة عن توجه لتغيير نمط الأسئلة اختيار من متعدد في السنوات القادمة، رغم قيمتها ومنحها مساحة أكبر لواضع الأسئلة بسبب استغلال بعض العابثين لهذا النمط بالتزامن مع تغليظ عقوبة إستخدام الهاتف النقال.

وبين أنه تم حرمان ما يزيد عن 300 طالب لغاية حتى يوم الأربعاء لدورتين، بسبب مخالفات جسيمة تم ارتكابها من قبلهم.

وأشار العجارمة في حديثه لإذاعة الأمن العام إلى انتهاء عمليات التصحيح في الميدان لمباحث الثانوية العامة الكتابية الأسبوع المقبل والانتقال لعمليات التصحيح الإلكتروني والمطابقة والمراجعة مباشرة.

وتوقع العجارمة إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في العشرين من آب القادم.

أسباب ضعف اللغة الإنجليزية بين الطلبة

وقال الخبير التربوي عرفات بلاسمة إن أهم أسباب ضعف طلبة المدارس في اللغة الإنجليزية هو عدم ممارستها، بالإضافة إلى تدريس بعض المعلمين مبحث اللغة الانجليزية باستخدام اللغة العربية.

وأضاف بلاسمة في حديثه لـ"أخبار السابعة" الذي يبث على شاشة "رؤيا" الخميس، إن المدارس الخاصة العادية التي لا تدرس المناهج الدولية، والمدارس الحكومية لا فرق بينهما فيما يتعلق بمستوى الطلبة للغة الانجليزية.

وأوصى بلاسمة أن تكون هناك أنشطة داخل الغرف الصفية تفاعلية لتحسين لغة المتحدث من خلال دمج الطلاب الأردنيين مع طلبة أجانب عبر تقنية البث المرئي.

ويرى بلاسمة أن البعض يعتقد بشكل خاطىء أن تحسين اللغة يأتي بالتركيز على القواعد، في حين يرى أن تحسين اللغة يكون عبر زيادة التفاعل.