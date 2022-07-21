تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 7 يوليو 2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل، ينتظر مستفيدو المنحة القطرية 100 دولار، صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 7 يوليو 2022، حيث أعلن السفير القطري محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس، فأكثر من ما يقارب 90 ألفاً من المستفيدين، يستعدون لصرف المنحة القطرية، عبر رابط فحص المنحة القطرية الجديد بالأسماء، لذا يحرصون على البحث عن موقع رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 7 يوليو 2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 7-2022

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير العمادي، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، قالت أن عدد المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد وأن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وبينت الكحلوت، أن معايير اختيار المستفيدين من المنحة يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين والإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، لافتة إلى أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية يتم عن طريق اللجنة القطرية.

كما أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

وأشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة من المنحة القطرية عن شهر 7-2022 ستبدأ اليوم الخميس الموافق 21/07/2022م. وبحسب ما صرح به السفير العمادي فإن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وننوه إلى أن رابط الفحص هو التالي هنــــــــــــــــــــــــــــا .

رابط فحص المنحة القطرية الجديد عن شهر 7-2022 الاستعلام الحكومي

ونشير لكم إلى أن عدد المراكز الذي سوف تقوم بتوزيع المساعدات النقدية بواقع 100 دولار لكل أسرة فقد تبلغ أكثر من 300 مركز ومحل تجاري بإشراف أممي.

رابط فحص أسماء صرف المنحة القطرية شهر يوليو 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 24 مرة .

ثانيًا: من استلم 24 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم