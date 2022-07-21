الفاكهة المدللــة في غزة ارتفاع كبير على أسعارها والمراهنة على المنافسة لانخفاضها!

بدأت المانجا تتزين بين الفواكه بالمحلات والبسطات في الأسواق الغزّية، لتتربع على عرش الفواكه المحببة لمعظم المواطنين الذين ينتظرونها بشغف إلى جانب الفواكه الصيفية لطعمها المميز والحلو، لتنال نصيب الأسد على موائد الغزّيين طوال أيام الصيف.

وحسب إحصائيات سابقة لوزارة الزراعة، فإن قطاع غزة ينتج 365 طنًّا بواقع 8% من حاجة القطاع من فاكهة المانجا، فيما يعتمَد بواقع 92% على المانجا المستوردة من الأراضي المحتلة.

المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، أكد أن فاكهة المانجا تعد من المحاصيل التي جرى تطور نوعي وكبير إنتاجها خلال السنوات الماضية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في المساحة والإنتاج.

وقال البسيوني في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن إنتاج المانجا في قطاع غزة أصبح جزءا من المنظومة الإنتاجية، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستكون فارقة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج فاكهة المانجا.

الكمية لا تغطي السوق

وأضاف أن المساحة الإجمالية المزروعة من المانجا (520) دونمًا، منها (312) دونم مثمر، ونحو (150) دونم غير مثمر، لافتًا أن كمية الإنتاج لا تغطي حاجة السوق المحلية، لذلك فتحت الوزارة باب الاستيراد من الخارج منذ بداية الموسم.

وحول أسعار المانجا، أوضح البسيوني، أن وفرة إنتاج المانجا هذا الموسم سيكون له أثر إيجابي في انخفاض الأسعار في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية، مبينًا أن التنافس بين الفواكه الصيفية ستساهم في انخفاض الأسعار.

وحسب وزارة الزراعة، تتركز زراعة المانجا في أراضي المحررات وسط وجنوب قطاع غزة، وتحتاج شجرة المانجا لإعطاء ثمار ذات جودة عالية، إلى مياه عذبة، وتربة خفيفة ذات التصريف الجيد للمياه.

ولفت البسيوني أن الفرصة متاحة لزيادة المساحات المزروعة من فاكهة المانجا، مضيفًا أن المانجا الغزّية تتميز بإنتاجها المبكر والمذاق الحلو.

ويبدأ موسم قطف المانجا في قطاع غزة من منتصف شهر يوليو/ تموز، ويستمر قرابة 4 أشهر، فيما تتعدد أنواع وأصناف تلك الفاكهة، أشهرها، "المايا، والهايدي، والكينت، والهندية، والجيت، والتومي".

على الصعيد ذاته، أكد الخبير الزراعي نزار الوحيدي، أن موسم المانجا هذا العام جيد وفاق التوقعات رغم التخوفات جراء انخفاض درجات الحرارة وتأخر قدوم الصيف وتأثيره على نضج المانجا.

موسم مبشر بالخير

وقال الوحيدي لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن إنتاج المانجا في غزة هذا العام يتميز بالجودة العالية وهذا الموسم يعد مبشّرًا من بدايته والتوقعات إيجابية، مستدركًا: " فاكهة المانجا الموجودة في الأسواق منذ بداية الشهر الحالي غير مكتملة النضج، وفعليًا بدأ جني ثمار فاكهة المانجا بعد 15 يوليو من هذا الشهر".

وبشأن ارتفاع أسعار المانجا بداية الموسم، أوضح: "الكلفة التشغيلية للإنتاج ارتفعت، وبعد فترة البواكير تبدأ الأسعار بالانخفاض تزامنًا مع نضوج الفواكه الأخرى في إطار المنافسة وفق حالة العرض والطلب والقدرة"، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تتجاوز الـ6 شواكل للكيلو في ذروة الموسم.

وتُعد فاكهة المانجا محط اهتمام أهالي قطاع غزة، لمذاقها الحلو والمميز، فهي تكون متوفرة بالأسواق بكميات كبيرة في مثل هذه الأشهر من كل عام، فمنها المُنتج المحلي والمستورد، وتتفاوت أسعارها حسب حالة العرض والطلب والقدرة الشرائية