تفاصيل مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية: "إن ضابطًا كبيرًا في جيش الاحتلال، قُتل دهسًا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس".

وأوضح موقع /واللا/ العبري، أن "الضابط القتيل من الطائفة الدرزية، ويدعى صفا عز الدين، من بلدة المغار الدرزية (شمال فلسطين المحتلة)، والتي يخدم شبانها في الجيش الإسرائيلي".

وأشار الموقع إلى أن "القتيل ضابط برتبة مقدم".

وأورد أن مقتله جاء إثر "محاولته عبور الشارع في البلدة (المغار)، حين صدمته سيارتان قادمتان من مسارين متعاكسين".

وذكر /واللا/ أن الضابط القتيل "شغل منصب قائد اللواء الشرقي في الجيش خلال حرب لبنان الأولى".

وأضاف أنه "يشغل حاليًا (قبل مقتله) قائد مديرية التنسيق والارتباط لضواحي القدس، التابعة لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".

وبيّن الموقع أن جيش الاحتلال وشرطته، فتحا تحقيقًا في الحادث.