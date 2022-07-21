عريضة تُطالب "إسرائيل" بالإفراج عن الأسير أحمد مناصره

يتواصل التوقيع على عريضة تطالب "إسرائيل" بالإفراج عن الأسير أحمد مناصره (20 عاما)، دون قيد أو شرط، عبر موقع "change.org" العالمي (المتخصص في نشر العرائض في أبرز الملفات الدولية) حيث تجاوز عدد الموقعين 430 ألف توقيع.

ويسعى القائمون على الحملة تحت وسم #FreeAhmadManasra إلى جمع ما يزيد على 500 ألف توقيع، لتصبح العريضة من أكثر العرائض الموقعة عبر موقع "change".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر/ 2015، اتهمت السلطات الإسرائيلية كلا من مناصرة عندما كان عمره (13 عاما)، وابن عمّه حسن (15 عاما في ذلك الحين) بطعن إسرائيليين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد ابن عمه بالرصاص في مكان الحادث، فيما صدمت سيارة أحمد، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس.

وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض "انفصام الشخصية، جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة".