جدول وموعد مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت، على الرغم من توقف مباريات الدوريات الكبرى، إلا إن هناك مباريات تلعب اليوم الخميس مثيرة للاهتمام، نظرا لقوة الفرق التي ستتنافس فيما بينها، إذ إن هناك فرقا تلعب مباريات ودية، وأخرى رسمية لكن ليس على مستوى قارة أوروبا، وإنما على المستوى العربي وقارة إفريقيا، إذ إن العالم العربي يشاهد اليوم منافسة شرسة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022، والتي من المقرر أن تقام اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة.

مشاهدة مباريات اليوم الخميس بث مباشر جوال كورة لايف

وتنطلق اليوم الخميس العديد من المباريات التي يهتم بها وبحضورها عشاق كرة القدم، ولا تقتصر هذه المباريات على القارة الأوروبية والمنافسة بين فرقها وأنديتها، وإنما هناك مباريات ستعلب على الصعيد العربي لاسيما مباراة الأهلي والزمالك، لهذا يبحث عشاق كرة القدم عن، جدول وموعد مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية رابط، مشاهدة مباريات اليوم الخميس بث مباشر جوال كورة لايف، كون هذا الموقع يعد من أفضل المواقع التي تبث مباريات كرة القدم على جميع الأصعدة.

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وتتواصل المنافسة بين الأندية على صعيد التنافس الجدي، ويبحث عشاق كرة القدم عن، موعد ومشاهدة مباريات اليوم مباشر بين سبورت ، والمباريات الودية استعدادا لخوض مباريات الدوريات المقبلة، إذ وتتواصل الخميس مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين الجزائر ولبنان، والثانية بين مصر وعمان، كما تقام الخميس المباراة النهائية في بطولة كأس مصر لموسم 2020-21، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، أما في استعدادات الأندية الأوروبية لمنافسات موسم 2022-23، فيخوض نادي آرسنال مواجهة أمام أورلاندو سيتي الأمريكي، ويلعب تشيلسي ضد تشارلوت، فيما يلعب ليفربول أمام لايبزيج الألماني.

مباريات اليوم



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جدول مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 "21-07-2022"

ونرفق لكم، جدول مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 "21-07-2022"، وأهم المباريات التي ستلعب اليوم الخميس ضمن المنافسات الرسمية والودية بين مختلف الأندية العربية والأوروبية، إذ إن الأعين تترقب انطلاق هذه المباريات لاسيما مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين الناديين، لاسيما وأنهما غريمين تقليديين، وتحدث مشاحنات عدة بين لاعبي الفريقين، كما إننا سنرفق لكم، جدول وموعد مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت .

كأس مصر 2021 - النهائي

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الأهلي - الزمالك

21:00 مصر، 22:00 السعودية

OnTime Sports

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الجزائر - لبنان

16:00 مصر، 17:00 السعودية

KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

مصر - عمان

20:00 مصر، 21:00 السعودية

KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

مباريات ودية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

تشارلوت - تشيلسي

01:00 مصر، 02:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

آرسنال - أورلاندو سيتي

01:30 مصر، 02:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

مانشستر سيتي - كلوب أميركا

02:30 مصر، 03:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

ليفربول - لايبزيج

19:15 مصر، 20:15 السعودية

غير مذاعة عربيًا