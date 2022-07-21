من هو علام الراعي الذي اعتقله الاحتلال ويتهمه بقتل جندي "إسرائيلي" ؟

من هو علام الراعي الذي اعتقله الاحتلال ويتهمه بمقتل جندي "إسرائيلي" ؟

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الخميس 21/7/2022 ، الفلسطيني علام الراعي بدعوى تنفيذه عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنين في قبر يوسف بنابلس عام 2006.

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن علام الراعي (42 عاما) شارك مؤخرا في عمليات إطلاق نار باتجاه مستوطنين وقوات جيش الاحتلال خلال اقتحامها نابلس.

وأدعت ان الراعي وقف خلف عمليات إطلاق نار في منطقة قبر يوسف، وكشف تحقيقه أنه جزء من الخلية التي نفذت الهجوم في عام 2006 حيث قتل الرقيب "الاسرائيلي" الراحل أوشر دمري.

ويعد الراعي الذي تفاخر الاحتلال باعتقاله احد قيادات كتائب شهداء الاقصى الناشطين في مدينة نابلس ، والذي واصل مقاومته للاحتلال وإطلاق النار صوبهم بالرغم من الاتفاق الذي أُبرم بينه والسلطة في 2008 على تسليم سلاحه هو و 21 عنصراً من كتائب الاقصى في نابلس مقابل احتجازهم داخل سجن جنيد الذين فروا منه فيما بعد.