خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة بالخطوات المشروحة حول اعتماد النقل الداخلي في نظام نور بالمملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الكثير من المعلمين المتقدمين لطلبات النقل الداخلي الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي من وزارة التعليم السعودية، والتي أتاحت الوزارة القيام بتعديل الرغبات إلكترونياً، كما سهلت عملية اعتماد طلبات النقل الداخلي بشكل إلكتروني عند الإعلان عنها، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444.

خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444

ما هي حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444

حركة النقل الداخلي للمعلمين وهي عبارة عن إجراء تقوم به وزارة التعليم السعودية للكادر التعليمي في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل نقلهم من مكان الوظيفة الحالية إلى مكان آخر يكون أقرب لمنازلهم وأبسط وأسهل للتنقل من المدرسة وإليها، حيث يمكن للمعلمين إدخال رغباتهم المختلفة بما لا يتجاوز ال20 رغبة أو الإكتفاء برغبة واحدة، وستتم عملية مفاضلة لجميع المتقدمين لإجراءات النقل بالآلية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، وتقوم الوزارة بالإعلان عن فتح باب النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة، ويجب خلال هذه الفترة أن يقوم الراغبين بالنقل الداخلي القيام بالتقديم من خلال نظام نور الإلكتروني أو نظام فارس الإلكتروني.

خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444

طريقة اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور 1444

هناك كثير من المعلمين الذين قدموا طلب النقل الداخلي يجهلون آلية اعتماد النقل الداخلي وفق الرغبات التي قاموا بإختيارها، وهو الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن شرح لعملية اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور الإلكتروني، لذلك سوف نقدم لكم الان طريقة اعتماد النقل الداخلي من خلال نظام نور الإلكتروني، تابع معنا:

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك في الصورة. اضغط على تسجيل دخول. اختر خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية. اضغط على رغبات النقل الداخلي. اضغط على لطلب تعديل الرغبات انقر هنا. ثم اضغط على حفظ.

وبهذا تكون قد تمت عملية اعتماد طلبات النقل الداخلي للمعلمين.

خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444

خطوات تعديل رغبات النقل الداخلي عبر نظام نور

يمكن للمعلمين تعديل الرغبات الخاصة بهم للنقل الداخلي من خلال نظام نور الإلكتروني بكل سهولة، حيث تتطلب عملية تعديل الرغبات للنقل الخارجي معرفة بجميع أدوات نظام نور الإلكتروني من أجل تعديل الرغبات وفق ما هو مطلوب، لهذا تتم عملية تعديل الرغبات عبر نظام نور بكل سهولة وذلك بإتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي/

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك في الصورة. اضغط على تسجيل دخول. اختر خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية. اضغط على رغبات النقل الداخلي. اضغط على (طلب تعديل الرغبات انقر هنا). اضغط على خيار عرض. اضغط على خيار حفظ. سوف يظهر خيار تعديل الآن. قم بترتيب الرغبات عن طريق الأسهم وفي حالة الرغبة بحذف رغبة قم بالضغط على حذف. اضغط على حفظ.

خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444

موعد نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين

كانت وزارة التعليم السعودية، أعلنت في 25 رمضان 1442 عن بدء تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وقد تم قفل باب التقديم للنقل الداخلي في 2 ذو القعدة 1442 هجري، وبالتالي ينتظر المعلمين الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للعام الحالي 1442، حيث أن موعد إعلان نتيجة اجراءات النقل الداخلي سيكون في تاريخ 22 ذو الحجة 1442 هجري، وأن موعد التظلم الإلكتروني على نتيجة اجراءات النقل الداخلي تبدأ من 22 ذو الحجة 1442 هجري وتستمر حتى 28 ذو الحجة 1442 نهجري، وسيتم اعتماد نتيجة اجراءات النقل في 29 ذو الحجة 1442 هجري وذلك في 31 يوليو 2021 ميلادي، وستبدأ المباشرة في النقل الداخلي اعتباراً من موعد عودة المعلمين والمعلمات إلى الدوام المدرسي.

خطوات اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور في السعودية 1444

رابط نظام نور اعتماد النقل الداخلي 1444

يمكن اعتماد النقل الداخلي بكل سهولة من خلال نظام نور الإلكتروني، والذي يعتبر من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث يتوفر عليها العديد من الخدمات لشؤون المعلمين والمعلمات في المملكة، والتي من بينها اعتماد طلبات النقل الداخلي للمعلمين الذين تقدموا للنقل الداخلي، لهذا يمكن تطبيق الخطوات التي قمنا بذكرها سابقاً من خلال نظام نور الإلكتروني عبر الرابط المباشر “من هنا“.

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