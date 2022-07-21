ماذا طلب لابيد من الولايات المتحدة بشأن لبنان؟

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لابيد الولايات المتحدة بالعمل على التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود المائية بأسرع وقت ممكن.

وذكر موقع "وللاه" أن لابيد طالب المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي يتوسط بين بيروت وتل أبيب بشأن ترسيم الحدود المائية، بالعمل على إنجاز اتفاق بين الجانبين خشية اندلاع مواجهة شاملة مع "حزب الله".

وأشار الموقع، في تقرير نشره الليلة الماضية، إلى أن هوكشتاين التقى في اجتماعين منفصلين بكل من لابيد ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار على هامش زيارة الرئيس الأميركي جون بايدن لإسرائيل مؤخرا.

وحسب الموقع، فقد تضاربت التقديرات بشأن فرص التوصل لاتفاق لبناني إسرائيلي بشأن القضية، ففي حين عبر هوكشتاين عن تفاؤله بشأن فرص التوصل لاتفاق في القريب العاجل، فإن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه لم يحدث حتى الآن اختراق في المفاوضات.

ولفت الموقع إلى أن الحرص الإسرائيلي على إنجاز اتفاق مع لبنان يأتي في ظل تهديد حسن نصر الله بالحرب في حال لم يُراع أي اتفاق حقوق لبنان.

وحسب الموقع، فإن كلا من هوكشتاين وإسرائيل معنيان بالتوصل لاتفاق مع لبنان قبل سبتمبر/أيلول القادم وهو الموعد الذي يفترض أن تشرع فيه "إسرائيل" باستخراج الغاز من حقل "كاريش". واستدرك الموقع أن فرص التوصل لاتفاق قبل سبتمبر تبدو متدنية جدا بسبب طابع الخلاف بين الجانبين.

من ناحيتها، كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية "12" أن مسؤولين عسكريين وسياسيين في تل أبيب بحثوا إمكانية نقل منصة استخراج الغاز من "كاريش" إلى منطقة أخرى لتقليص فرص مهاجمتها من قبل "حزب الله"، إلا أنه تبين أن إنجاز هذه المهمة يتطلب إجراءات لوجستية معقدة.