قتيل وإصابتان بجريمتي إطلاق نار في "رهط" و"الرينة" بالداخل المحتل

قُتل الشاب أنس رشيد بكري (23 عاما) من قرية البعنة في الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، فجر اليوم الخميس 21 يوليو 2022، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة رهط في منطقة النقب في الداخل المحتل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب في رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع للعلاج، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته متأثراً بإصابته الحرجة.

وفتحت "شرطة" الاحتلال تحقيقاً في ملابسات جريمة القتل دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

إصابتان في جريمة إطلاق نار بالرينة

وأصيب شابان بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرينة، في ساعات متأخرة من الليل.

وبحسب التفاصيل، أصيب شاب بجراح خطيرة وآخر بجراح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق ناب صوب مخبز على الشارع الرئيسي في الرينة.

وهرعت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهما على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما فتحت "شرطة" الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الجريمة.

56 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 56 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

يذكر أن المجتمع العربي شهد، في الآونة الأخيرة، استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه "شرطة" الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.