أجهزة السلطة تختطف أحد كوادر الجهاد في البيرة

اختطفت أجهزة أمن السلطة، المحرر الجريح محمد فاروق خالد (33 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، في محافظة البيرة، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر خاصة، أن قوة من أجهزة السلطة اعترضت مساء أمس، سيارة الجريح محمد لتقوم باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمحرر محمد خالد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات، وأصيب أكثر من مرة برصاص جنود الاحتلال كان آخرها إبان معركة "سيف القدس" العام الماضي، وهو شقيق الشهيد عمرو الذي ارتقى في يناير 2001م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاستدعات والاعتقالات بحق نشطاء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو التوقف عن هذه الجريمة السياسية.



