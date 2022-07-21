زفاف طفلين في الاردن يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ..فما الحقيقة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مؤخرًا، بمقاطع فيديو من حفل زفاف لطفلين في محافظة إربد شمالي العاصمة عمان.

وبحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، فان العريسين يبلغان من العمر 10 سنوات و11 عاما ويعدان أصغر عريسين في الأردن.

وتم إشهار الزواج قبل يومين، خلال سهرة الشباب الخاصة بالعريسين، على أن يتم الدخول بعد وصولهما سن البلوغ.

ودفعت الضجة الواسعة لمقاطع الفيديو، الفنان أيهم البشتاوي، بالخروج بمقطع فيديو لإيضاح حقيقة الأمر، حيث بين بأن الحفل الذي قام بإحيائه للطفلين ليس حفل زفاف وإنما حفل خطبة فقط.

وأشار البشتاوي إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للتأكد من صحة ما يتم تداوله، الأمر الذي اقتضى خروجه بمقطع فيديو لتوضيح الأمر.