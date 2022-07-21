بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 21/7/2022، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة والقدس بعد اقتحامها.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت عدة مدن وقرى في الضفة والقدس، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وانسحب جيش الاحتلال من مدينة جنين بعد اعتقال الشاب عادل زكارنة من منزله في الحي الشرقي والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبدالحليم عز الدين من منزله في حي الزهراء.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم، دارت اشتباكات بين جنود الاحتلال والمقاومين الذين أطلقوا النار عدة مرات تجاه قوات الاحتلال.

وفيما يلي بالأسماء اعتقالات الخميس ٢١/٧/٢٠٢٢

١. المحرر فادي حمد- بيرزيت شمال رام الله

٢. المحرر المريض عبد الباسط معطان- البيرة

٣. لؤي أبو عليا- المغير شرق رام الله

٤. عباس أبو عليا- المغير

٥. كرم ماهر- حوارة جنوب نابلس

٦. ناصر العطعوط- اليامون غرب جنين

٧. عبد عطعوط- اليامون

٨. القيادي في الجهـاد عبد الحليم عز الدين- جنين

٩. ايهاب سلامة- جنين

١٠. عادل حسين زكارنة- جنين

* الاحتلال يعتقل شقيقين من عائلة شلالدة عقب اقتحام منزلهما في رام الله التحتا