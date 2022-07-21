موعد وصول الفوج الثاني من حجاج بيت الله لقطاع غزة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، الليلة الماضية، وصول الفوج الأول من حجاج المحافظات الجنوبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأكد البكري، أن الفوج الأول من الحجاج من محافظات قطاع غزة وعددهم ٧١١ حاجاً وصل عبر الخطوط الجوية الفلسطينية بثلاث رحلات بعد أدائهم مناسك فريضة الحج في مكة المكرمة وتوجهوا إلى القطاع عبر الأراضي المصرية من خلال نفق "تحيا مصر" الذي فتحته السلطات المصرية من أجل تسهيل وتيسير عودة حجاج القطاع.

وأضاف أن "الفوج الثاني من حجاج القطاع وعددهم ٥٩٦ حاجاً سيصلون القطاع مساء اليوم الخميس أو فجر الجمعة".

وهنأ وزير الأوقاف، الحجاج بسلامة العودة إلى أرض الوطن شاكراً انضباط الحجاج ووعيهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية والبعثة الفلسطينية وأنهم كانوا خير سفراء لفلسطين.

وتقدم البكري، بالشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها وتعاونها في تيسير عودة الحجاج وتذليل كافة الصعاب لسفر وعودة الحجاج للمملكة العربية السعودية من خلال المعابر والأراضي المصرية.

كما تقدم بالشكر والثناء لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة على جهودها الكبيرة وتعاونها المستمر مع وزارة الأوقاف ومتابعتها المتواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وكان في استقبال الحجاج، عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة وحشد كبير من أهالي الحُجاج.