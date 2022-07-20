سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، البيانات الكاملة عن أسعار الدولار في سوريا، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية تزامنًا مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 يوليو 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 يوليو 2022

وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء اليوم الخميس لـ 4010 ليرات للشراء، و4045 ليرة للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

زاد سعر اليورو اليوم في سوريا خلال التداولات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4100 ليرة للشراء، و4141 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس في سوريا

كما قفز سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى مستوى 4809 ليرات للشراء و4861 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1066 ليرة للشراء، و1079 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس في سوريا

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1089 ليرة للشراء، و1102 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في سوريا

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 13039 ليرة للشراء، و13187 ليرة للبيع.