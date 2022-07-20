سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار عيارات الذهب في المملكة العربية السعودية، والتي تراجعت في معاملات اليوم الخميس تزامنًا مع نزول المعدن النفيس في الأسواق العالمية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 يوليو 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 يوليو 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 206.61 ريال (54.96 دولار) مقابل 207.01 ريال (55.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 180.79 ريال (48.09 دولار) مقابل مستوى 181.14 ريال (48.22 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية لمستوى 154.96 ريال (41.22 دولار) مقابل 155.26 ريال (41.39 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.52 ريال (32.06 دولار) مقابل 120.76 ريال (32.15 دولار)، أمس.

سعر الأوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية نحو 6425 ريالا (1ا709 دولارات) مقابل 6438 ريالا (1714 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1446 ريالا (384.72 دولار) مقابل 1449 ريالا (385.80 دولار)، أمس.