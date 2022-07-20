سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 21 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 21 يوليو 2022، والذي اقتربت أسعار الذهب من الهبوط أسفل 1700 دولار للأوقية، في ظل بروز العديد من العوامل التي أثرت بالسلب على قيمة المعدن النفيس منها الدولار وتوقعات قرار المركزي الأمريكي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 21 يوليو 2022.

سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 21 يوليو 2022

وانخفضت أسعار الذهب، مساء أمس الأربعاء، إذ غطى صعود الدولار على دعم محدود للمعدن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1700.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67% إلى 1699.30 دولار للأوقية، وفقا لرويترز.

سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 21 يوليو 2022

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات منافسة، 0.384 بالمئة وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17% إلى 18.70 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2% إلى 856.52 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1864.10 دولار.

على الصعيد ذاته، وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.