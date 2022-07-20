المقاومة تستهدف قوات جيش الاحتلال جنوب نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأربعاء، قواتٍ من جيش الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أنّ قوةً من جيش الاحتلال تعرّضت لإطلاق نارٍ من قبل فلسطينيين قرب مستوطنة "إيتمار"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وأضافت القناة "12" العبرية فإن قوات الاحتلال لم تفلح بالقبض على الذين استهدفوا القوات، مشيرةً إلى أن إطلاق النار لم يسفر عنه وقوع إصابات.

جدير بالذكر أنّ الأيام الأخيرة

وتشهد الآونة الأخيرة تصاعدًا في عمليات إطلاق النار والتصدي لقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، سيما في جنين ونابلس.