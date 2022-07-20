الصحة الأردنية تحذّر من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

حذر مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا لدى الحكومة الأردنية عادل البلبيسي، من ازدياد الإصابات بكورونا المسجل بشكل أسبوعي في البلاد.

وقال البلبيسي إن الوضع الوبائي جيد ومستقر على ارتفاع، وتحدث عن سببين لارتفاع الإصابات، أولهما: ظهور المتحورين الفرعيين الجديدين (BA4) و(BA5) المنتشرين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط.

ونوه بأن ارتفاع الإصابات لا يلاحظ في الأردن فحسب بل في مختلف الدول حول العالم. وعن ثاني الأسباب فهو عجم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، لافتا إلى تجمعات أسهمت في انتشار العدوى خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدث البلبيسي عن إجراءات من الواجب اتخاذها للحد من ارتفاع الإصابات، من بينها؛ ارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وعندما اتخذت قرارا بعدم إلزامية الكمامة، لم تتخذ قرارا بعدم ارتدائها.

ودعا إلى زيادة في الإقبال على أخذ جرعات المطاعيم الأولى والثانية والثالثة المعززة التي لها أهمية كبيرة في الوقاية من كورونا.