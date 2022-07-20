حقيقة تعاقد قناة الجزيرة مع الإعلامي السوري أحمد الفاخوري.. من هو أحمد الفاخوري ويكيبيديا، انتشر خبر تعاقد قناة الجزيرة الإخبارية مع الإعلامي السوري المتألق ذو الصوت المميز أحمد الفاخوري كالنار في الهشيم، كون هذا الإعلامي محبوب لدى الملايين من متابعيه، كونه يمتلك كاريزما خاصة وطريقة سهلة في عرض المعلومات التي تجذب الجمهور لديه، لهذا يبحث الناس عن حقيقة تعاقد قناة الجزيرة مع الإعلامي المميز الفاخوري، إذ ظهر بفيديو خاص وهو يعلن رسميا انتقاله إلى القناة القطرية.

من هو الاعلامي أحمد الفاخوري

وبث أحمد الفاخوري مقطع فيديو، يعلن فيه لجمهوره عن انتقاله لقناة الجزيرة الفضائية، وفور انتشار الخبر بات الملايين من الناس يبحثون عن، حقيقة تعاقد قناة الجزيرة مع الإعلامي السوري أحمد الفاخوري.. من هو أحمد الفاخوري ويكيبيديا، فهو من الإعلاميين المحبوبين والمميزين على الصعيد المهني والأداء وطريقة عرض المعلومات التي تجذب المشاهدين، فهو يمتلك صوتا مميزا وكاريزما خاصة به، أناس كثر باتوا يبحثون عن، من هو الاعلامي أحمد الفاخوري، لأن الخبر انتشر كالنار في الهشيم، وهو ما دفع "وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" لنشر مقتطفات من حياة الاعلامي السوري أحمد الفاخوري.

من هو أحمد الفاخوري- من هي زوجة أحمد الفاخوري

ويتساءل الجمهور العريض في الوطن العربي، من هو أحمد الفاخوري- من هي زوجة أحمد الفاخوري، لاسيما وأن الكثير يعرف عن عمله في قناة ال بي بي سي البريطانية إذ كان يقدم برنامج "تريدينج"، الذي كان يبث على قناة بي بي سي عربي، إلا أن عرض قناة الجزيرة له أغراه بترك تلك القناة العالمية والانتقال إلى قناة الجزيرة الأكثر انتشارا وقوة على مستوى الوطن العربي.

شكرًا لكل زملائي الذين امضيت معهم اجمل ايام حياتي .

شكرًا لجمهور ترندينغ الرائع هلى محبته ومتابعته

شكرًا لبي بي سي المدرسة التي علمتني معنى الحرية في الصحافة .

هذا آخر ظهور لي على شاشتها .#أحمد_فاخوري #ترندينغ #بي_بي_سي pic.twitter.com/Bh7psnOozk — Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري (@ahmad_fakhori) July 13, 2022

في فيديو اليوم على قناتي على يوتيوب .. @ pic.twitter.com/UNgZh6Nv3Z — Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري (@ahmad_fakhori) July 9, 2022

السيرة الذاتية للإعلامي أحمد الفاخوري- ديانة أحمد الفاخوري

ويبحث الناس حاليا عن، السيرة الذاتية للإعلامي أحمد الفاخوري- ديانة أحمد الفاخوري، فهو من الإعلاميين المميزين على مستوى الوطن العربي، ويعرفه معظم الناس، لهذا يبحث من لا يعرفه عن، حقيقة تعاقد قناة الجزيرة مع الإعلامي السوري أحمد الفاخوري.. من هو أحمد الفاخوري ويكيبيديا، وأحمد فاخوري (مولود في حماة في 6 يونيو 1978) هو مُعد محتوى وإعلامي سوري عمل في التلفزيون السوري وقناة الغد وبي بي سي عربية واشتهر بتقديم تريندينغ فيها، وبدأ أحمد دراسة القانون في عام 1996 وتخرج من كلية الحقوق في جامعة حلب في عام 2001، تابع بعدها دبلوم الدراسات العليا في جامعة دمشق اختصاص "دبلوم القانون الخاص" لمدة عامين متتالين ولكنه لم يتابع الدراسة لأسباب شخصية. في عام 2002 عمل وكيلاً لشركة إعلانات تجارية ومخرجاً لأفلام وثائقية في الوقت عينه.