أمريكا تعتزم تسليم أوكرانيا نحو 20 راجمة صواريخ HIMARS

تعتزم واشنطن تزويد أوكرانيا بنحو 20 راجمة صواريخ HIMARS في إطار الدعم العسكري لمواجهة روسيا.

وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أن واشنطن وحلفاءها سيسلمون أوكرانيا أكثر من 20 راجمة صواريخ HIMARS، وأن 12 منها قد سلمت لكييف.

وقال ميلي للصحفيين في أعقاب اجتماع فريق العمل الخاص بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، يوم الأربعاء: "حتى اليوم قدمنا لأوكرانيا 12 من أنظمة HIMARS، وهذا جزء من أكثر من 20 نظاما، تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤه بتقديمها".

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي سيتم تقديمها هذا الأسبوع ستشمل 4 راجمات صواريخ HIMARS.

وأضاف ميلي أن الولايات المتحدة قد قامت بتدريب 200 عسكري أوكراني على استخدام تلك الأنظمة، وتواصل تدريب المزيد منهم.

بدوره، ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن راجمات الصواريخ سيتم تقديمها مع الصواريخ الموجهة التي يبلغ مداها 80 كلم.