مقاومون يستهدفون بالرصاص قوة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، قوة من جيش الاحتلال قرب مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وادعت ‏القناة "12" العبرية، بأن قوة من جيش الاحتلال تعرضت قبل قليل لإطلاق نار في منطقة "إيتمار" بنابلس، مشيرة إلى إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين الجنود.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق المواطنين.