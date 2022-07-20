صحة غزة تستعد لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى القطاع

جهزت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الطواقم المختصة لاستقبال الحجاج في معبر رفح.

وقالت الصحة في بيان صحفي، إنه سيتم تركيب كاميرا حرارية خاصة لقياس حرارة جميع الحجاج للتأكد من سلامتهم وتقديم المساعده الطبيه للمحتاجين منهم، وتقديم الارشادات الصحيه اللازمه للحفاظ على سلامتهم وخاصة اتباع اجراءات السلامة والوقاية من مرض كوفيد ١٩.

ونصحت الصحة الحجاج وذويهم بلبس الكمامة وعدم التقبيل وتطهير الأيدي بالماء والصابون، أو المطهر الكحولي.

ودعت من تظهر عليه أي أعراض مرضية تشبه أعراض كورونا للتوجه إلى اقرب مركز فحص للتحقق من الإصابة، كما دعت من تثبت إصابته ان يعزل نفسه بالمنزل ذاتيًا.