6 إصابات مختلفة بحادث تصادم في الخليل

أصيب 6 مواطنين، مساء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، بحادث تصادم بين مركبتين جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه في مركز دفاع مدني السموع في الخليل أخلت 6 إصابات وصفت بين والمتوسطة والطفيفة نتيجة حادث اصطدام مركبتين ببعضهما وسط الطريق العام في منطقة السيميا جنوب الخليل.

وذكر الدفاع المدني، أن الطواقم عملت بالتعاون مع طواقم الهلال الأحمر على إخلاء الاصابات وقدمت لها الإسعافات الأولية وتسليمها لمركبات الاسعاف لنقلها للمشفى لمتابعة العلاج، ومن ثم تأمين المركبتين وإزالة الزجاج والزيوت والوقود المسال عن الطريق العام.