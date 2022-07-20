بالصور سبب وفاة الكويتي سليمان الملا- سليمان الملا ويكيبيديا 2022

سبب وفاة الكويتي سليمان الملا- سليمان الملا ويكيبيديا 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن الفنان الكويتي سليمان الملا والذي أعلنت مصادر عائلية، اليوم الأربعاء 20 يوليو، عن وفاة الفنان سليمان الملا الملحن الكويتي الشهير بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سبب وفاة الكويتي سليمان الملا- سليمان الملا ويكيبيديا 2022.
أبوي في ذمة الله … pic.twitter.com/888IfPoFjf— د. معاذ سليمان الملا (@DrMuaath75) July 20, 2022
وأعلن الدكتور معاذ سليمان الملا نجل الراحل عن وفاة والده سليمان بعد أيام من تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر يطلب فيها من المتابعين والأحباب الدعاء لوالده الذي يتواجد في العناية المركزة.
وكان معاذ نجل الراحل سليمان الملا قد نشر صورة قبل أيام على تويتر لوالده في العناية المكثفة داخل إحدى المستشفيات، وكتب: "مرارة الجلوس ساعات وأيام … ذاب فيها الصباح بالمساء..ولا حيلة لنا سوى الصدقة والدعاء..حافظك الرحمن يا يبا وبإذنه الشفاء العاجل".
ما هو مرض الفنان سليمان الملا
اللهم ان رحمتك وسعت كل شي— عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) July 20, 2022
فارحمه رحمه
تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه
الله يرحمك ويغفر لك
يا صديق العمر ورفيق الدرب#سليمان_الملا
انا لله وانا اليه راجعون
ارجوكم لا تنسوا اخي بومعاذ في دعائكم pic.twitter.com/qjfKWqB0Qx
ويوم السادس من يوليو/تموز الجاري نشر معاذ سليمان الملا صورة لوالده على حسابه الشخصي، وكتب: "أسألكم بالله في هذه الأيام الفضيلة الدعاء لوالدي بالشفاء وهو في العناية المركزة … أدام الله عليكم الصحة والعافية".
ورحل الفنان سليمان الملا عن عمر ناهز 69 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية طويلة حافلة بالنجاح والتميز، الأمر الذي سلطت المواقع الإعلامية الضوء عليه بشكل كبير بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو له وعبارات نعي عديدة.
فقدت الكويت علم من اعلامها في مجال التلحين والغناء والموسيقى ، رحم الله الموسيقار الكبير سليمان الملا اللهم ارحمه واغفر له ،نعزي انفسنا وخالص العزاء لأهله وذويه واحبابه— مشعل العروج (@mishal_alarouj) July 20, 2022
إنا لله وانا اليه راجعون #سليمان_الملا pic.twitter.com/TKOVuOrFlZ
وكتب صالح محمد الملا: "رحل عن دنيانا علم من أعلام الفن الكويتي ورائداً من رواده.. قدم لوطنه ولفنه الكثير، وأبدع في ما قدم من "روائع" ستظل راسخة في الذاكرة. رحم الله الفنان الكبير والقدير.. "الراقي".. سليمان الملا خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الكريمة ولأهل الكويت جميعاً".
سبب وفاة سليمان الملا
فيما قال أحمد بودستور: "رحم الله الفنان القدير سليمان الملا الذي لن ينساه الكويتيين فهو من لحن اغنية وطن النهار التي تعتبر من أفضل الاغاني الوطنية التي عبرت عن مشاعر الكويتيين أيام الاحتلال العراقي ناهيك.عن احلي الألحان لكثير من المطربين والمطربات وبرز في الاغاني الوطنية غفر الله له واسكنه فسيح جناته".
في حين كتبت الفنانة نوال الكويتية: "نعزي انفسنا ونعزي أسرة فقيدنا الغالي أستاذنا وحبيبنا سليمان الملا عسى الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته فعلا فقدنا علم من أعلام الفن الكويتي إنّا لله وانّا اليه لراجعون".
وفاة سليمان الملا
من جانبه، قال صانع الموسيقى مشعل العروج: "فقدت الكويت علم من اعلامها في مجال التلحين والغناء والموسيقى ، رحم الله الموسيقار الكبير سليمان الملا اللهم ارحمه واغفر له ،نعزي انفسنا وخالص العزاء لأهله وذويه واحبابه إنا لله وانا اليه راجعون".
إنا لله وإنا اليه راجعون— نبيل شعيل (@nabeelshuail) July 20, 2022
اللهم ارحم سليمان الملا رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين pic.twitter.com/HtL04VqXAO
سليمان الملا ويكيبيديا
والراحل سليمان الملا ملحن ومغني كويتي لحن للعديد من الفنانين الكويتيين ومن من تدرس ألحانهم في المعهد العالي للموسيقى في الكويت.
والملا حاصل على دبلوم صناعي في الكلية الصناعية (1972)، وفي العام نفسه عُيّن في وزارة التربية كمهندس صوت في التلفزيون التعليمي.
والفنان الملا متزوج وله خمسة أبناء أكبرهم معاذ وأصغرهم ناصر، كما عشق الفن منذ طفولته، وفي أثناء دراسته في الكلية الصناعية وفق بين الدراسة وتلقي الأصول الفنية، وبعد التخرج زاد اهتمامه بدراسة الموسيقى، بتشجيع من الفنان يوسف البكر، وهو عازف وأحد أقاربه من ناحية والده.
وسليمان الملا الوحيد من أسرته الذي سلك طريق الفن واستمرّ فيه وبلغ مرتبة متقدمة في العزف على آلتي العود والكمان إلى جانب الغناء والتلحين، حيث تتلمذ سليمان الملا على يد أحمد علي (خبير في الموسيقى والتراث الغنائي الكويتي) الذي ساهم في تطوير قدراته الفنية في العزف على آلة الكمان وكتابة النوته الموسيقية، وقد استفاد الملا من أسلوب أستاذه في التدريس وحرصه على أن يصل الطالب الذي يتخرج على يده إلى مرتبة متميزة.
وبلغ سليمان الملا هذه المرحلة واستمر في العزف على الكمان عشرة أيام متصلة، فقال له أحمد علي: «الآن تستطيع أن تكون بين عازفي فرقة إذاعة الكويت وتبهرهم بعزفك». وانخرط الملا في فرقة الإذاعة الموسيقية وبقي فيها ثماني سنوات، استفاد خلالها وأضاف إلى رصيده الفني اصطلاحات موسيقية.