بالصور سبب وفاة الكويتي سليمان الملا- سليمان الملا ويكيبيديا 2022

سبب وفاة الكويتي سليمان الملا- سليمان الملا ويكيبيديا 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن الفنان الكويتي سليمان الملا والذي أعلنت مصادر عائلية، اليوم الأربعاء 20 يوليو، عن وفاة الفنان سليمان الملا الملحن الكويتي الشهير بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سبب وفاة الكويتي سليمان الملا- سليمان الملا ويكيبيديا 2022.

أبوي في ذمة الله … pic.twitter.com/888IfPoFjf — د. معاذ سليمان الملا (@DrMuaath75) July 20, 2022

وأعلن الدكتور معاذ سليمان الملا نجل الراحل عن وفاة والده سليمان بعد أيام من تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر يطلب فيها من المتابعين والأحباب الدعاء لوالده الذي يتواجد في العناية المركزة.

وكان معاذ نجل الراحل سليمان الملا قد نشر صورة قبل أيام على تويتر لوالده في العناية المكثفة داخل إحدى المستشفيات، وكتب: "مرارة الجلوس ساعات وأيام … ذاب فيها الصباح بالمساء..ولا حيلة لنا سوى الصدقة والدعاء..حافظك الرحمن يا يبا وبإذنه الشفاء العاجل".

ما هو مرض الفنان سليمان الملا

اللهم ان رحمتك وسعت كل شي

فارحمه رحمه

تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه

الله يرحمك ويغفر لك

يا صديق العمر ورفيق الدرب#سليمان_الملا

انا لله وانا اليه راجعون



ارجوكم لا تنسوا اخي بومعاذ في دعائكم pic.twitter.com/qjfKWqB0Qx — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) July 20, 2022

ويوم السادس من يوليو/تموز الجاري نشر معاذ سليمان الملا صورة لوالده على حسابه الشخصي، وكتب: "أسألكم بالله في هذه الأيام الفضيلة الدعاء لوالدي بالشفاء وهو في العناية المركزة … أدام الله عليكم الصحة والعافية".

ورحل الفنان سليمان الملا عن عمر ناهز 69 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية طويلة حافلة بالنجاح والتميز، الأمر الذي سلطت المواقع الإعلامية الضوء عليه بشكل كبير بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو له وعبارات نعي عديدة.

فقدت الكويت علم من اعلامها في مجال التلحين والغناء والموسيقى ، رحم الله الموسيقار الكبير سليمان الملا اللهم ارحمه واغفر له ،نعزي انفسنا وخالص العزاء لأهله وذويه واحبابه

إنا لله وانا اليه راجعون #سليمان_الملا pic.twitter.com/TKOVuOrFlZ — مشعل العروج (@mishal_alarouj) July 20, 2022

وكتب صالح محمد الملا: "رحل عن دنيانا علم من أعلام الفن الكويتي ورائداً من رواده.. قدم لوطنه ولفنه الكثير، وأبدع في ما قدم من "روائع" ستظل راسخة في الذاكرة. رحم الله الفنان الكبير والقدير.. "الراقي".. سليمان الملا خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الكريمة ولأهل الكويت جميعاً".

سبب وفاة سليمان الملا

فيما قال أحمد بودستور: "رحم الله الفنان القدير سليمان الملا الذي لن ينساه الكويتيين فهو من لحن اغنية وطن النهار التي تعتبر من أفضل الاغاني الوطنية التي عبرت عن مشاعر الكويتيين أيام الاحتلال العراقي ناهيك.عن احلي الألحان لكثير من المطربين والمطربات وبرز في الاغاني الوطنية غفر الله له واسكنه فسيح جناته".

في حين كتبت الفنانة نوال الكويتية: "نعزي انفسنا ونعزي أسرة فقيدنا الغالي أستاذنا وحبيبنا سليمان الملا عسى الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته فعلا فقدنا علم من أعلام الفن الكويتي إنّا لله وانّا اليه لراجعون".

وفاة سليمان الملا

من جانبه، قال صانع الموسيقى مشعل العروج: "فقدت الكويت علم من اعلامها في مجال التلحين والغناء والموسيقى ، رحم الله الموسيقار الكبير سليمان الملا اللهم ارحمه واغفر له ،نعزي انفسنا وخالص العزاء لأهله وذويه واحبابه إنا لله وانا اليه راجعون".

إنا لله وإنا اليه راجعون

اللهم ارحم سليمان الملا رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين pic.twitter.com/HtL04VqXAO — نبيل شعيل (@nabeelshuail) July 20, 2022

سليمان الملا ويكيبيديا