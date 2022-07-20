الجهاد تزور عوائل أسرى وتعزي آل شقيرات في القدس

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي عائلة الأسيرين بهجت وأمين شقيرات، وقدم واجب العزاء بوفاة الحاج حميدان شقيرات في مدينة القدس المحتلة.

وقام وفد الحركة بزيارة عائلة الأسيرين بهجت وأمين شقيرات، في بلدة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف للاطمئنان على ذوي الأسيرين وتقديم الدعم المعنوي للأسيرين، سائلين المولى عز وجل أن يمن بالفرج القريب عن الأسيرين وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير أمين أحمد شقيرات (47 عامًا) معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالمؤبد مرتين و3 سنوات، والأسير بهجت محمود شقيرات (42 عاماً) معتقل منذ عام 2005 ومحكوم بالمؤبد مرتين و7 سنوات، وكانت تهمتها القيام بأعمال مقاومة أدت لمقتل صهاينة، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي.

وقدم وفد الحركة التعازي لعائلة شقيرات بوفاة الحاج حميدان شقيرات والد الاسير المقدسي المحرر والمبعد إلى غزة نصر شقيرات، والذي وافته المنية يوم السبت أول أيام عيد الضحى المبارك الموافق 9/7/2022م، في مدينة القدس المحتلة بعد معاناة طويل مع المرض.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي إلى عائلة الفقيد والأسير المبعد إلى غزة نصر شقيرات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار الى أن الأسير المقدسي نصر حميدان شقيرات من بلدة السواحرة بالقدس المحتلة، كان قد اعقل بتاريخ 22/3/1993 وحكم بالسجن مدة 82 عام، بتهمة تنفيذ أعمال مقاومة أدت لمقتل صهاينة، وتحرر ضمن صفقة وفاء الاحرار في العام 2011 بعد ان أمضي 19 عاما داخل الأسر، وحرمه الاحتلال من لقاء والده لفترة طويلة.