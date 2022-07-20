لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ رزمة قرارات مهمة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، تكليف وزارة المالية تسديد كامل رسوم معاملة جمع الشمل وإصدار الهوية لعدد (26) عائلة من القادمين من سوريا.

ووافقت اللجنة في مستهل جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، على مشروع إنشاء متنزه عام بمحافظة غزة، في شارع الرشيد الساحلي تقاطع شارع 10 .

كما قررت صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بغرض ترميم مناطق متضررة، في شارع الرشيد- محافظة خانيونس، جراء عدوان مايو 2021م.

وكلّفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتحمل أجرة نقل أمتعة وحقائب حجاج قطاع غزة عند عودتهم.

وأعلنت عن إقرار آلية التعويض المقترحة للمواطنين، عن استقطاعات الأراضي لصالح توسعة شارعي صلاح الدين والرشيد.

كما قررت صرف مبلغ مالي لتغطية قيمة الإيجارات الخاصة بأراضي أحواض الصرف الصحي غرب بيت لاهيا.

واعتمدت تشكيل مجلس قطاع الدواجن والذي يضم كل من وزارتي: الزراعة، الاقتصاد الوطني، ومؤسسات القطاع الأهلي والخاص الفاعلة في قطاع الدواجن، كما وافقت على تخصيص مبلغ مالي، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعادة تأهیل دوار الصاروخ نهایة شارع الجلاء.

وقررت تشكيل لجنة برئاسة سلطة المیاه وجودة البیئة وعضویة کلٍ من: وزارة الحکم المحلي، ومصلحة میاه بلدیات الساحل لحل مشکلة تصريف میاه الزیبار الناتجة عن معاصر الزیتون.

وقررت إقرار حملة توعوية عبر وزارة العمل بهدف توجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات المطلوبة للسوق، والمصادقة على المخطط التصميمي العام لميناء الصيادين Master Plan.

واعتمدت توصيات اللجنة المعنية بتطوير أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.