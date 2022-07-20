بحماية قوات الاحتلال.. تجمعات كبيرة للمستوطنين غرب سلفيت

تجمع مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، عند مداخل وطرق بلدات وقرى غرب مدينة سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن مئات من المستوطنين تجمعوا في منطقة "خلة حديدة" غرب القرية على الطريق المؤدية للقرى والبلدات الغربية من محافظة سلفيت.

وقال سمارة في تصريح صحفي: إن مجموعات أخرى من المستوطنين تجمعوا في منطقة "خلة الشايب" جنوب غرب القرية.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر محلية في المنطقة، بأن مجموعة من المستوطنين تجمعوا عند المدخلين الشرقي والغربي لبلدة بروقين غرب سلفيت.