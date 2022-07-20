شركة META تقاضي "فيسبوك" لسرقة اسمها..!

قررت شركة تحمل اسم Meta لأكثر من عقد من الزمن، مقاضاة الشركة الأم لـFacebook و Instagram بسبب "انتهاكها الصارخ لحقوق الملكية الفكرية الأساسية" بتسمية نفسها Meta.

ورفعت شركة META.is، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، دعوى قضائية ضد شركة Meta في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وكتب محامو META في الامتثال: "انتهك Facebook بوقاحة حقوق الملكية الفكرية الأساسية المنصوص عليها في قانون الولايات المتحدة لمحو شركة صغيرة Meta"، معتبرين أن "الشركة ليس لديها أي فرصة أمام شركة فيسبوك العملاقة".

وتأسست META.is، في عام 2010 وتنتج "تجارب حية متعددة الحواس" في "التقنيات التجريبية والغامرة" في الأحداث بما في ذلك SXSW وCoachella وCannes Lions.

وبعد إعلان مؤسس "فيسبوك"، الملياردير مارك زوكربيرغ عن تغيير علامته التجارية من Facebook إلى Meta في أكتوبر 2021 ، قالت META.is إنها تواصلت مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مع دليل على انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية للشركة.