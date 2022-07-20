ديبالا: اللعب تحت قيادة مورينيو امتياز خاص

أكد باولو ديبالا، المنضم حديثا لصفوف نادي روما، أن اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي، يعد امتيازا خاصا بعد انضمامه رسميا لصفوف الفريق.



وانضم ديبالا لروما، بشكل رسمي صباح اليوم الأربعاء، بعدما وقع اللاعب على عقد لمدة ثلاث سنوات.



وقال ديبالا في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "اليوم الذي قمت فيه بالتوقيع على العقد كان مليئا بالمشاعر".



وأضاف: "السرعة والتصميم الذي أظهره نادي روما والطريقة التي أرادوا بها التعاقد معي صنعت الفارق".



وتابع: "لقد انضممت لفريق ينمو، فريق يريد وضع أسس قوية للمستقبل، بجانب أنه سيكون امتياز خاصا أن ألعب تحت قيادة المدرب مورينيو".



واختتم: "كخصم لروما، كنت دائما معجب بالأجواء التي تصنعها جماهيره، الآن لا أستطيع الانتظار لكي أرتدي هذا القميص".