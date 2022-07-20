رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر يوليو 7 2022 الاستعلام الحكومي شهر 7 2022، أصحبت المنحة القطرية 100 دولار وموعد صرفها، سؤال العديد والكثيرين من المواطنين في قطاع غزة، كون هذه المنحة أصبحت جزء مساعد لدخل الفرد والمواطن المستفيد من المنحة القطرية لذلك نجد تزايد عمليات البحث من قبل الكثيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة عن رابط فحص المنحة القطرية شهر 7 2022، لذلك وضع لكم وبحرص "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر يوليو 7 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواصل فيها المواطنين البحث على مدار الساعة للتعرف على رابط المنحة القطرية 2022.

رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر يوليو 7 2022

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير العمادي، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص 100 دولار قبل قليل شهر يوليو7

والتسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، وفق ما اشارت إلىه المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

وأشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.

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وأضافت " كل من هو خارج البلاد يتم إيقاف المنحة عنه حتى يرجع للبيانات".

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رابط فحص 100 دولار شهر7 2022

فيما يتعلق الحالات المتوفاة بعد مرور أربع أو خمس شهور، أوضحت " يتم وضع اسم الزوجة مكان الزوج تلقائياً و بخصوص الأسماء التي يتم رفعها من الاستفادة من المنحة القطرية يمكنها إحضار ما يثبت انها بدون عمل وسيتم إعادة لكشوفات الاستفادة من المنحة".

وقالت:" نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية ويتم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين"، مبينة أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته وأن لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولارشهر 7

فيما يتعلق بأصحاب البيوت المدمرة هناك برنامج مشترك بين وازرة التنمية الاجتماعية وزارة الاشغال ووزارة الإسكان، قالت :" نحن في قطاع غزة لم نبلغ من رام الله عن وجود دفعة قريبة للمستفيدين من الشئون الاجتماعية وعند الانتهاء من ملف المشاريع السكنية المصرية سيكون هناك معايير واضحة ويطلع عليها الجميع ومعرفة كيفية الاستفادة منها.

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وسنرفق لكم رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر 7 ، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 7 2022م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل العديد من منتفعي المنحة القطرية 100 دولار شهر 7 من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

رابط فحص 100 دولار شهر 7

وأوضحت أن هناك عدد من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تخدم كافة الحالات الاجتماعية المضافة على البرنامج الوطني ،مبينة أن عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية يصل 23 ألف أسرة من قطاع غزة.

ولفتت إلى وجود تواصل وتعاون بينا وبين كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة لخدمة الأسر المضافة على البرنامج الوطني.