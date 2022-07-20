تردد قناة بانوراما فوود الجديد على النايل سات2022-تردد قناة بانوراما دراما 2022، مع تعدد القنوات العربية المتخصصة في المتحوى الطبخ والماكولات وغيرها ما يخص الأسرة، إلا أن قناة بانوراما فوود لا تزال تفرض نفسها ضمن هذه القنوات، كون عمليات البحث عليها وعلى تردد القناة لا يزال بشكل مستمر ومتواصل عبر محرك قوقل العالمي، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لعرض لكم تردد قناة بانوراما فوود الجديد على الناسل سات 2022، كون هذه القناة قناة طبخ عربية يبحث عنها كل من يرغب في تعلم وصفات طعام جديدة، لأنها تعرض أهم وألذ الوصفات والأطباق المختلفة من أشهر الطهاة العرب.

تردد قناة بانوراما فوود الجديد على النايل سات

وتقدم قناة بانوراما فود المشهورة بإعداد أجمل الأطباق البحرية والنباتية والحيوانية والحلوانية عبر العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة والتي تمتاز بالتنوع في المحتوى والاهتمام بما يطلبه المشاهدين .

وتعد قناة بانوراما فود panorama food 2022 واحدة من أهم قنوات الطبخ في مصر والعالم العربي، حيث استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية في دولة مصر وأيضا الوطن العربي.

تردد قناة PNC Food 2022

وتقدم قناة بانوراما فود مجموعة من البرامج المتعلقة بالطهي والحلويات بطريقة مختلفة وبسيطة وسلسة وتعتبر من أشهر قنوات شبكة بانوراما الفضائية التي تم إطلاقها في عام 2015.

ومنذ ذلك الوقت، جذبت قناة بانوراما فود انتباه العديد من المشاهدين من جميع أنحاء العالم المهتمين بالطهي وتعلم وصفات جديدة، وتضم القناة الشيف قدري، والشيف محمود، والشيف ياسر وحيد، والشيف هالة وغيرهم الكثير.

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تردد قناة بانوراما دراما

برامج قناة بانوراما فود

وتقدم قناة PNC Food الفضائية سلسلة من البرامج المتعلقة بالطهي والتي تعد مفيدة جدًا لربات البيوت، وخاصة المبتدئين في مجال الطبخ والحلويات، بناءً على احتياجات العديد من المشاهدين، وفيما يلي نتعرف على أهم برامج القناة:

برنامج البلدي يوكل: تقديم الشيف نونا.

برنامج المطعم: تقديم الشيف محمد حامد.

برنامج العزومة: تقديم الشيف فاطمة أبو حاتي.

برنامج سر الصنعة: تقديم الشيف دعاء السمنودي.

برنامج سنة أولى طبخ: تقديم الشيف سارة عبدالسلام.

كل الوصفات الفيديو خليناها مكتوبة عشان #الباقة 😚



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دوس هنا وحمل https://t.co/dPdMzxSR5N pic.twitter.com/uroIOKOPug — بانورامافوود (@panoramafoodtv) June 1, 2019

تردد قناة بانوراما فود هوت بيرد

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 12054 (V) 27500 – 5/6 SD

نايل سات 10757 (V) 27500 – 5/6 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Panorama Food“

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تردد بانوراما فود الجديد على نايل سات

طريقة استقبال تردد قناة بانوراما فود الجديد

ويمكنك الآن استقبال التردد الجديد لقناة بانوراما فوود الفضائية بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات، والذي تم تحديثه مؤخرًا لتحسين جودة البث، ولتنزيل قناة PNC Food على جهاز الريسيفر الخاص بكم، يجب اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر menu في الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

سوف تظهر قائمة نختار منها التركيب installation.

ثم قم بالضغط على التثبيت اليدوي Manual installation.

من قائمة الأقمار الصناعية اختر منها القمر نايل سات (Nilesat).

نقوم بكتابة تردد قناة بانوراما فود الجديد وباقي البيانات في الجدول أعلاه.

أضغط على موافق أو بحث وانتظر حتى تظهر رسالة تؤكد نجاح البحث.

وأخيرًا قم بالضغط على حفظ (Save) لحفظ القنوات الجديدة.

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تردد قناة بانوراما فود على عرب سات

ولا توفر قناة بانوراما فود بث مباشر أون لاين على شبكة الإنترنت، ولكنها تقوم بعرض جميع حلقات البرامج المذاعة على شاشتها التلفزيونية من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد عرضها على القناة بعدة دقائق.

كما أن قناة PNC Food الفضائية حريصة على بث جميع البرامج المتعلقة بالمطبخ والطعام من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، ليتمكن الجميع من الاستمتاع ومشاهدة جميع البرامج ومعرفة آخر أخبار القناة وأحدث الوصفات المعروضة على شاشتها.

تردد قناة PNC Food الجديد 2022