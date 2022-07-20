الدفاع الامريكية: تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده ستعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تضم 4 أنظمة "HIMARS" الصاروخية.

وقال أوستن في لقاء مع المجموعة الغربية لتنسيق تقديم المساعدات لكييف جرى، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو إنه "في وقت لاحق من هذا الأسبوع" ستخصص الولايات المتحدة مساعدات إضافية لأوكرانيا بما فيها "أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية".

وأضاف: "ستضم 4 أنظمة صاروخية من طراز "HIMARS" استخدمها الأوكرانيون بشكل فعال إلى حد سمح بتغيير الوضع في ساحة المعركة".