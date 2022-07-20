تجمعات للمستوطنين والاحتلال ينشر حواجز ويغلق طرقاً في الضفة الغربية

نشرت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء العديد من الحواجز العسكرية، وأغلقت طرقاً في الضفة الغربية بالتزامن مع استعدادات المستوطنين من منظمة "ناحالاه"، تدشين بؤر استيطانية جديدة في مواقع استراتيجية بالضفة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز تفتيش على الطرق الرئيسية، وفي النقاط المستهدفة من قبل منظمة "ناحالاه" استعدادًا لسيطرة المستوطنين عليها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل قرية برقا شرق رام الله، بينما تجمع عشرات المستوطنين قرب من مستوطنة "تلمون" شمال غرب المحافظة لتدشين بؤرة استيطانية في المكان.

وأصدر كبار الحاخامات في الصهيونية الدينية بقيادة الحاخام "حاييم دروكمان" اليوم رسالة عبروا فيها عن دعمهم لبناء البؤر الاستيطانية الجديدة.

ووقع الحاخامات على عريضة قالوا فيها إنهم سيبذلون جهدًا للوقوف في إحدى بؤر الاستيطان الثلاث، التي سيحاولون الوصول إليها اليوم في الضفة الغربية.

وتستهدف مخططات الاستيطان الجديدة أراضي فلسطينية، في جميع أنحاء الضفة الغربية تبلغ مساحتها آلاف الدونمات حددتها حركة "نحالاه" كنقاط استراتيجية لإنشاء مستوطنات عليها.

وتستهدف مخططات الاستيطانية في مرحلتها الأولى، أراضي المواطنين قرب مستوطنة "أريئيل" بمحاذاة الشارع الرئيسي الشمالي لبلدة بروقين غرب سلفيت.

يضاف إلى ذلك أراضي المواطنين قرب مستوطنة "بنيامين" بين نابلس ورام الله، ومنطقة "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم.